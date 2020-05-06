Источник: Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, покинув группу Этери Тутберидзе и перейдя к Евгению Плющенко, информирует Sport24. Сообщается, что это связано с недовольством Трусовой положением в группе и отсутствием должного внимания.
«Девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн — уже некоторое время она с ними не на связи. Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому что она уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в группе, хотя она первой начала прыгать четверные прыжки.
Точкой кипения стало и то, что любимицей в группе у хореографа Даниила Глейхенгауза была Анна Щербакова. По слухам, одной из причин ухода в своё время Евгении Медведевой стал именно Даниил, который большую часть времени перед Олимпиадой уделял Алине Загитовой. Трусова почувствовала себя ненужной в группе Тутберидзе, в результате чего у неё пошёл спад», — сообщил источник.
Сам Плющенко отказал подтвердить либо опровергнуть информацию.
«Пока не комментирую. Чуть-чуть попозже, через день-два», — сказал он.
15-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.
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