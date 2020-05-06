Траньков отреагировал на известие об уходе Трусовой из группы Тутберидзе

Бывший российский фигурист Максим Траньков прокомментировал появившуюся информацию о том, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и перешла в группу Евгения Плющенко.
«Пока это всё слухи, какой смысл их комментировать? Даже если это произойдёт, то у нас все спокойно переходят. Захотела – перешла. Значит ей показалось, что так будет лучше. Я сам кучу раз менял тренеров», — сказал Траньков корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
15-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.
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