Трусова уже уведомила Тутберидзе об уходе

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова уже уведомила тренера Этери Тутберидзе об уходе, сообщает «RT на русском». Ранее стало известно, что Трусова переходит к Евгению Плющенко, однако сообщается, что представители фигуристки ведут обсуждения и с другими специалистами.

По правилам Федерации фигурного катания России переход будет оформлен только после того, как 15-летняя фигуристка официально объявит имя нового наставника.

15-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.