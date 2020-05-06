«Дикость, есть ведь законы этики». Трусову отчислят из «Самбо-70» за уход от Тутберидзе

Ренат Лайшев, директор центра спорта и образования «Самбо-70», в котором занимается 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова, прокомментировал информацию об уходе спортсменки от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
«Посмотрите, что было с Женей Медведевой, Полиной Цурской, Адьяном Питкеевым. Всем делались предложения, и те, кто ушёл, ушли в никуда.
Медведева ушла к одному из лучших тренеров в мире (к Брайану Орсеру. — Прим. «Чемпионата»). Мы хоть и из мира единоборств, но такая ситуация для нас дикость. Есть законы этики, но в фигурном катании это в порядке вещей. А мы будем вынуждены отчислить Трусову из школы.
На «Хрустальном» (тренировочный каток «Самбо-70». — Прим. «Чемпионата») возможный переход Трусовой не новость. Они удивлены, что она решила уйти в период коронавируса. К девочкам неоднократно поступают предложения, это вопрос внутренней жизни фигурного катания», — приводит слова Лайшева ТАСС.
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