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Рудковская выложила видео как доказательство отсутствия психического расстройства у сына

Рудковская выложила видео как доказательство отсутствия психического расстройства у сына
Фигурное катание 0

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выложила видео, которое, по её мнению, должно свидетельствовать об отсутствии психического расстройства у её семилетнего сына Александра. Ранее в издании Starhit появилась соответствующая новость, после чего Рудковская обрушилась с критикой на издание, пригрозив судебным разбирательством.

На видео можно посмотреть, как семилетний Александр Плющенко выполняет тренировку на специальном тренажёре для фигуристов.

«Заторможенный ребёнок по определению не может иметь такой вестибулярный аппарат! Может быть не только спортсменом, но и космонавтом! Донесите кто-нибудь до «экспертов-идиотов» из «Стархита» (в оригинале использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»)», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

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