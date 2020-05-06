Анна Щербакова преодолела полосу препятствий в домашних условиях
Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова показала необычную тренировку. Спортсменка преодолела полосу препятствий, созданную в домашних условиях с помощью покрышек.
«Как вам такая тренировка? А началось всё с того, что я просто наткнулась на старое видео, как прохожу полосу препятствий. И я решила попробовать сделать что-то подобное дома. У меня получились два варианта, мне больше понравилось прыгать на шинах», — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
На чемпионате Европы и в финале Гран-при первого для неё взрослого сезона 16-летняя Щербакова завоевала серебряные медали, уступив только подруге по группе Этери Тутберидзе Алёне Косторной.
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