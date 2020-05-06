Жулин — о переходе Трусовой: лучше быть первой у Плющенко, чем 3-4-й у Тутберидзе

Двукратный олимпийский призёр и тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что не удивился переходу Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
«Я вообще не удивился переходу Трусовой, потому что, сами посудите, какая она сейчас по счёту у Тутберидзе? Третья, а ещё добавится Камила Валиева, которая тоже составит серьёзную конкуренцию. Мне кажется, Саша посчитала, что лучше быть первой у Плющенко, чем третьей-четвёртой у Тутберидзе. Ушли же не Анна Щербакова и Алёна Косторная, а Трусова. Видимо, просто хочет каких-то перемен», — приводит слова Жулина RT.
Также Жулин поделился мнением о переходе из группы Тутберидзе в академию Плющенко тренера Сергея Розанова.
«Розанов работал в основном с младшей группой. Для меня сюрприз, что он ушёл от Тутберидзе. Видимо, что-то происходит в их команде, я не знаю их подводных камней, чем это могло быть вызвано. Может, нехватка денежных средств сказалась. Сергей — хороший, порядочный парень, тренировался у меня какое-то время. Раз он ушёл, значит были какие-то моменты, которые не устраивали», — сказал Жулин.
- 6 мая 2020
-
18:01
-
17:39
-
16:41
-
16:38
-
16:04
-
15:40
-
15:19
-
14:26
-
14:18
-
14:14
-
13:54
-
13:01
-
11:33
-
10:00
-
09:24
- 5 мая 2020
-
22:26
-
20:34
-
19:36
-
18:52
-
18:20
-
16:50
-
16:38
-
15:54
-
15:33
-
15:02
-
14:47
-
13:21
-
10:19
-
09:19
-
07:42
-
00:23
-
00:04
- 4 мая 2020
-
21:32
-
20:16
-
19:12