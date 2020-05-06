Урманов — о переходе Трусовой от Тутберидзе к Плющенко: не вижу в этом ничего такого

Олимпийский чемпион Лиллехаммера-1994 Алексей Урманов прокомментировал переход бронзового призёра чемпионата Европы по фигурному катанию Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в тренерскую группу Евгения Плющенко.
«Когда мы находимся на карантине и никто не катается, наверное, сложно делать какие-то прогнозы. Я ничего такого в переходе Александры не вижу. Каждый переход — это отдельная история. Женя Плющенко — мой большой друг. Мы долгое время прокатались в одной группе у одного наставника. Я уважительно отношусь к Жене. Как к спортсмену и сегодняшнему тренеру.
Стоит ли Трусовой попрощаться с Этери Георгиевной? Этот вопрос касается лично каждого человека. Я всегда считаю: если спортсмен уходит от тренера, нужно достойно попрощаться. Но, как показывает практика многих лет, это не всегда возможно сделать», — цитирует Урманова «Спорт день за днём».
- 6 мая 2020
-
19:47
-
19:27
-
19:16
-
18:39
-
18:01
-
17:39
-
16:41
-
16:38
-
16:04
-
15:40
-
15:19
-
14:26
-
14:18
-
14:14
-
13:54
-
13:01
-
11:33
-
10:00
-
09:24
- 5 мая 2020
-
22:26
-
20:34
-
19:36
-
18:52
-
18:20
-
16:50
-
16:38
-
15:54
-
15:33
-
15:02
-
14:47
-
13:21
-
10:19
-
09:19
-
07:42
-
00:23