Урманов — о переходе Трусовой от Тутберидзе к Плющенко: не вижу в этом ничего такого

Олимпийский чемпион Лиллехаммера-1994 Алексей Урманов прокомментировал переход бронзового призёра чемпионата Европы по фигурному катанию Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в тренерскую группу Евгения Плющенко.



«Когда мы находимся на карантине и никто не катается, наверное, сложно делать какие-то прогнозы. Я ничего такого в переходе Александры не вижу. Каждый переход — это отдельная история. Женя Плющенко — мой большой друг. Мы долгое время прокатались в одной группе у одного наставника. Я уважительно отношусь к Жене. Как к спортсмену и сегодняшнему тренеру.



Стоит ли Трусовой попрощаться с Этери Георгиевной? Этот вопрос касается лично каждого человека. Я всегда считаю: если спортсмен уходит от тренера, нужно достойно попрощаться. Но, как показывает практика многих лет, это не всегда возможно сделать», — цитирует Урманова «Спорт день за днём».

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