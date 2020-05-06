Губерниев — о переходе Трусовой: благодарности от спортсменов ждать не всегда приходится
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход двукратной чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию, рекордсменки мира в произвольной программе и по сумме двух выступлений Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
«Про Трусову и Плющенко. Спортсмены уходили, уходят и будут уходить от тренеров! По разным причинам благодарности от спортсменов ждать не всегда приходится. Ибо жизнь такова. Человек ищет, где лучше, остальное — к контактам и обязательствам!» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».
Также в академию Плющенко из школы «Самбо-70» перешёл и тренер Сергей Розанов. Информацию о переходах подтвердили обе стороны – и Плющенко, и Тутберидзе.
Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко
Плющенко подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу
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