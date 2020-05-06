«Беги от бездушного монстра». Поклонники Трусовой оценили её уход от Тутберидзе

Подписчики страницы Александры Трусовой в «Инстаграме» под последним постом фигуристки обсудили её переход из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Большинство поклонников поддержали Трусову. Неоднозначную реакцию вызвал лишь факт ухода именно к Плющенко. Однако верные болельщики напомнили, что у Евгения работает первый тренер Трусовой Александр Волков.
Процитируем некоторые комментарии.
«Если перешла, то умничка! Доживёшь до Олимпиады и здоровой останешься! А не на ломаных костях выходить на лёд будешь!»
«Саша пока во взрослых не стояла на первом месте ни разу, только успевают в Книгу рекордов Гиннеса записывать — и всё. Пожалуй, она не этого хотела».
«А чему конкретно Этери научила Сашу? Технику и все мышцы, на которых она прыгает квады, ставил Волков, её первый тренер. Этери дала перспективу Саше, но со стратегией она очень ошиблась, а Саша хочет бороться и биться за свои мечты, поэтому сделала единственно правильный выбор. Саше нужно внимание, к ней нужно человеческое отношение. А не так, что вот ты сегодня проиграла, а должна была выиграть. Или же: ну и ладно, всё равно команда Этери выиграла. Она хочет спокойно кататься, а не вот это всё».
«Сашульчик, ракета наша. Мы всегда, конечно, будем за тебя! Но зачем к Плющенко?»
«Только не к Плющенко, не зарывай талант. Падала мимо пьедестала ты сама, а не Тутберидзе. Соберись, без эмоций».
«Саша ушла к тренеру, который научил её всему. Не путайте Волкова с Тутберидзе и перестаньте позориться. Сашенька, девочка, ты невероятно сильный человечек. Это непростое решение — уйти от тренера, который не успокоится, пока не отомстит своим бывшим ученикам».
«Сашка, всё правильно, беги от этого монстра бездушного. Её только золотые медали интересуют. Покалечит и выкинет. Береги здоровье! Лучше бы к Давыдову перешла, конечно… Сильный тренер, да и к своим подопечным относится не как к материалу. Каждый – Личность, Конвейеров нет».
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