Арутюнян: все российские атлеты очень зависимы от созданных для них условий
Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян ответил на вопрос, хотелось ли бы ему тренировать Александру Трусову.
6 мая стало известно, что двукратная чемпионка мира среди юниоров, рекордсменка мира в произвольной программе и по сумме двух выступлений покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в академию Евгения Плющенко, где работает её первый тренер Александр Волков. Вместе с Трусовой также перешёл и тренер Сергей Розанов.
«Любому тренеру, думаю, было бы интересно поработать со спортсменом, который входит в первую десятку мира. Просто все российские атлеты очень зависимы от созданных для них условий: шаг в сторону расценивается как побег, и исторически известно, к чему это приводит», — приводит слова Арутюняна RT.
Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой к Плющенко
Плющенко подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу
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