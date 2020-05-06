Хореограф группы Тутберидзе — об уходе Трусовой: жизнь и высшие силы всех нас рассудят!

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на новость о переходе Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
«У каждого из нас свой путь, и мы его выбираем сами, а куда эта кривая дорожка нас заведёт, одному Богу известно. В первую очередь нужно быть благодарными, помнить, кто нам дал, кто нас научил, кто вложил столько сил и частичку души, из-за кого мы стали такими, какие мы есть.
С Этери работаю много лет, практически с самого начала становления команды «Тутберидзе тим», много всего было: ругались, обнимались, радовались и вместе плакали, когда уходили дорогие люди. Огромное число людей прошло через команду Этери за эти годы, придёт ещё специалист, воспитаются ещё чемпионы.
Помню, кем я пришёл в эту команду — просто юнец, красиво танцующий юнец, и кем стал сейчас благодаря Тутберидзе. Да, много над собой работал, очень много, но сколько нас таких. Если бы не эта команда, я не был бы тем, кем являюсь сейчас. Предложите мне хоть миллион долларов, останусь в этой команде, пока не уйду на пенсию и мои конечности уже не будут работать, как сейчас.
Есть такое слово — «благодарность», помните всегда об этом. А время, жизнь и высшие силы всех нас рассудят. Берегите друг друга и помните, кто дал нам дорогу в хорошее будущее», — написал Железняков на своей странице в «ВКонтакте».
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