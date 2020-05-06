Глейхенгауз: об уходе Трусовой сообщили её родители, на звонки она не отвечала

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что об уходе двукратной чемпионки мира среди юниоров, рекордсменки мира в произвольной программе и по сумме двух выступлений Александры Трусовой узнали в «Самбо-70» от родителей фигуристки.
«Да, тренерским штабом мы можем подтвердить, что Саша больше не тренируется в нашей группе. Об этом нас поставили в известность её родители. Каждый из наших тренеров разговаривал с родителями спортсменки по телефону. Лично с Сашей побеседовать не удалось. На наши телефонные звонки она не отвечала», — приводит слова Глейхенгауза пресс-служба ФФККР.
Ранее стало известно, что Трусова перешла в академию Евгения Плющенко вместе с тренером Сергеем Розановым. Там же работает первый наставник фигуристки Александр Волков.
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