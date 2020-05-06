Глейхенгауз: мы не уделяли внимания Трусовой? Это абсолютный фарс

Хореограф Даниил Глейхенгауз опроверг информацию, что причиной ухода Александры Трусовой стал недостаток внимания к фигуристке в группе Этери Тутберидзе.

«Конечно, это абсолютный фарс. Не работая должным образом, сделать из Саши уникальную спортсменку, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса и борется за лидирующие позиции, невозможно. Как команде не делать ставку на одного из основных своих спортсменов, который выступает в этом сезоне по взрослым?!

Работа проводилась огромная. Форму Саши накануне чемпионата мира, который не состоялся по известной причине, все могли видеть на видео, которое она выложила у себя в «Инстаграме». Я сам снимал это видео на тренировке. Мы собирались выступать в Канаде с пятью четверными. Сезон был очень тяжёлый. И хочется заметить, что в период роста мы не только сохраняли то, что было уже выучено, но и по ходу внедряли новые четверные прыжки, и программа становилась всё время сложнее.

Иногда не всё получалось на соревнованиях, но задача нашего тренерского штаба состояла в том, чтобы подготовить каждого спортсмена к старту максимально, чтобы фигурист был на пике своей формы. А дальше они выходят на лёд, соревнуются друг с другом и их катание оценивают судьи.

Мы переживаем за каждого. Они все наши спортсмены, и мы поддерживаем каждого как своих родных, потому что проводим с ними больше времени, чем с кем-либо ещё в жизни. Поэтому сказать, что Саше не хватало внимания… Это абсолютно не так. Мы проводим с фигуристами на льду практически всё время и отдаём себя полностью работе», — приводит слова Глейхенгауза пресс-служба ФФККР.