Глейхенгауз: Плющенко ещё никого не воспитал

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказал мнение об академии Евгения Плющенко, где решила продолжить тренировки Александра Трусова.

«Все знают Евгения Плющенко как известного спортсмена, который добился высоких результатов. Но что-то сказать о его тренерской карьере пока сложно. Спортсменов, которых он воспитал, ещё нет. Спортсмены, которые к нему переходили — Сотникова, Саханович, Тараканова, — никто из них не показал результатов лучше, чем у предыдущих тренеров. Прекрасно понимаю, что они хотят развиваться. У них есть прекрасный бэкграунд, с помощью которого в течение нескольких лет они пытаются позвать к себе как спортсменов, так и тренеров. Не могу говорить про другие группы, но мы уже с этим сталкивались. И суммы, и контракты известны.

Видимо, в данный период они нашли людей, которые захотели пойти на их условия, что-то изменить. Это касается как Саши, хотя, учитывая её возраст, здесь всё решают родители, так и тренера Сергея Розанова. Но он взрослый человек и сам принимает решения», — приводит слова Глейхенгауза пресс-служба ФФККР.

Вместе с Трусовой в академию Плющенко перешёл тренер Сергей Розанов. Там же работает и первый наставник фигуристки Александр Волков.

Плющенко подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу