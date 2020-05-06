Тутберидзе отписалась от Трусовой в «Инстаграме»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе перестала следить за 15-летней Александрой Трусовой в «Инстаграме». Это случилось в тот же день, когда стало известно об уходе юной фигуристки от Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.
Теперь в подписках Этери значится лишь 12 аккаунтов, среди которых Алёна Косторная, Анна Щербакова, Алина Загитова и Диана Дэвис. Первые три девушки — подопечные Тутберидзе, а Дэвис — дочь тренера, выступающая в паре с Глебом Смолкиным.
Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что в группе Тутберидзе об уходе Трусовой узнали от родителей фигуристки. Он назвал чушью допущение, что Александре у Тутберидзе уделяли мало внимания.
Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров, рекордсменка мира в произвольной программе. Ей принадлежит мировой рекорд по сумме двух выступлений. Вместе с ней из группы Тутберидзе ушёл тренер Сергей Розанов.
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