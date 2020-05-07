Елизавета Туктамышева: ещё один заход на Олимпиаду точно будет!

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева выразила мнение об отмене чемпионата мира, а также заявила, что будет в третий раз пытаться пройти отбор на Олимпийские игры.

«Как отнеслась к отмене чемпионата мира? Положительно, потому что мне кажется, не резонно было бы делать чемпионат мира осенью, так как это будет новый сезон, и для меня не совсем ясно, с какими программами спортсмены могли выйти. Мы бы показывали ненакатанные новые либо забытые старые? Вопросы. Поэтому лучше сейчас пропустить, и в конце следующего сезона, как всегда это делали, провести чемпионат мира.



Ещё один заход на Олимпийские игры точно будет, то есть максимально усиленный заход (смеется)! Рывок, так сказать, на Олимпиаду. Но я максимум усилий приложу, постараюсь, чтобы с третьего раза все-таки получилось», — цитирует Туктамышеву «Р-Спорт».

Напомним, ранее 23-летняя Туктамышева по разным причинам не отобралась на Олимпиады в Сочи и Пхёнчхане.