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Алина Загитова даст последний звонок на выпускном школы «Самбо-70»

Алина Загитова даст последний звонок на выпускном
Алина Загитова даст последний звонок на выпускном школы «Самбо-70»
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова должна пройти с последним звонком на выпускном школы «Самбо-70». Об этом сообщил директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Планируем, что Загитова пройдёт с последним звонком на выпускном. Она в этом году заканчивает школу. Загитова — символ побед школы «Самбо-70» и всей России», — приводит слова Лайшева ТАСС.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.

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