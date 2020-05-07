Яна Рудковская: нет слов «даунёнок», «аутист», «тупой». Люди разные

Музыкальный продюсер Яна Рудковская уверена, что человека надо принимать таким, какой он есть, вне зависимости от индивидуальных особенностей.
Напомним, ранее Рудковская и её муж двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оказались вовлечены в скандал, связанный с их семилетним сыном Александром. Издание Starhit заподозрило наличие у мальчика психического расстройства, Рудковская резко отреагировала, пригрозив судебным разбирательством.
«События последних дней подтверждают, что словом можно ударить и поддержать, обидеть и утешить. Когда-то чужие слова ранили меня, когда-то мои слова могли ранить другого человека, и мне искренне жаль. Всё же надо быть бережнее и внимательнее — и к словам, и друг к другу.
Нет слов «даунёнок», «аутист», «жирный», «очкарик», «ненормальный», «картавый», «косой», «шепелявый», «тупой» и т. п. Есть люди. Самые разные. Взрослые и дети. И среди них есть ребёнок с синдромом Дауна и человек с аутизмом, есть девочки и мальчики, которые носят очки, есть люди полные, а есть худые, есть дети и взрослые с «особенностями развития».
А ещё у каждого из этих людей есть свой характер, свои увлечения и интересы, свои сильные и слабые стороны, свои особенности и потребности. Как и у любого из нас. И их внешность или особенности здоровья — вовсе не единственное, что их определяет.
Как не определяет нас, например, цвет глаз или форма ушей. Вы же не будете публично обсуждать чью-то форму уха? Ну вот и другие аспекты внешности и здоровья давайте оставим в покое. Они могут касаться нас лишь тогда, когда мы можем предложить реальную помощь, — и только в том случае, если она действительно нужна», — написала она в своём «инстаграме».
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