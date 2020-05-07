От Тутберидзе к Плющенко ушла ещё одна ученица

11-летняя ученица тренера Этери Тутберидзе Вероника Жилина вслед за 15-летней Александрой Трусовой ушла в тренерскую группу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
В сезоне-2019/2020 Жилина стала победительницей первенства России по младшему возрасту. Она исполняет четверной тулуп и четверной сальхов, а также владеет тройным акселем.
Ранее стало известно, что помимо Трусовой от Тутберидзе к Плющенко ушёл тренер Сергей Розанов. Напомним, 15-летняя фигуристка — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.
- 7 мая 2020
-
10:38
-
09:56
-
09:38
-
09:17
-
07:58
-
00:09
- 6 мая 2020
-
23:15
-
22:52
-
22:35
-
22:25
-
22:07
-
21:11
-
20:58
-
19:47
-
19:27
-
19:16
-
18:39
-
18:01
-
17:39
-
16:41
-
16:38
-
16:04
-
15:40
-
15:19
-
14:26
-
14:18
-
14:14
-
13:54
-
13:01
-
11:33
-
10:00
-
09:24
- 5 мая 2020
-
22:26
-
20:34
-
19:36