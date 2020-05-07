От Тутберидзе к Плющенко ушла ещё одна ученица

11-летняя ученица тренера Этери Тутберидзе Вероника Жилина вслед за 15-летней Александрой Трусовой ушла в тренерскую группу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

В сезоне-2019/2020 Жилина стала победительницей первенства России по младшему возрасту. Она исполняет четверной тулуп и четверной сальхов, а также владеет тройным акселем.

Ранее стало известно, что помимо Трусовой от Тутберидзе к Плющенко ушёл тренер Сергей Розанов. Напомним, 15-летняя фигуристка — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.