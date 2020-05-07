Невзоров — о сыне Плющенко: битого ребёнка видно сразу

Российский журналист Александр Невзоров высказался на тему скандала, в который оказалась вовлечена семья двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ранее в издании Starhit появилась новость о том, что у семилетнего сына Плющенко Александра подозревают психическое расстройство, а жена спортсмена Яна Рудковская резко отреагировала на это, пригрозив судебным разбирательством.

«Есть одна тема по поводу ребёнка Рудковской, которого какой-то игривый журнал обозначил психически неполноценным, то есть приписал ему диагноз в виде синдрома Аспергера. Но вообще я тебе скажу, что это предельно сложный диагноз, который невозможно поставить по фотографии или видео. Вообще, все эти аутические проявления каким-то образом отпрепарировать от воспитания, от отпечатков токсичной, ядовитой среды в семье почти невозможно. Это всегда долгий кропотливый труд, клинические наблюдения очень опытных психиатров.

Я тоже, кстати говоря, включил и послушал этого мальчика. Мне тоже не понравилось, как мальчик говорит, но это явно не психиатрия. Скорее всего, это отпечаток, который неизбежно накладывается спортом и тонким ремнём.

Известно, что, когда ребёнка бьют тонким ремнём и запирают в чулан, в чём признавалась сама его мамаша, которую никто за язык не тянул, — это тоже формирует характерные особенности речи мальчишки. И вот в мальчике действительно заметно влияние тонкого ремня, потому что битого ребёнка видно сразу. Широкий ремень — он действует немножко, вероятно, иначе», — приводятся слова Невзорова на сайте радиостанции «Эхо Москвы».