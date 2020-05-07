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Главред Star Hit не стала извиняться перед Рудковской за материал про её сына

Главред Star Hit не стала извиняться перед Рудковс
Главред Star Hit не стала извиняться перед Рудковской за материал про её сына
Фигурное катание 0

Главный редактор издания Star Hit Анастасия Ананьина не стала приносить извинения музыкальному продюсеру Яне Рудковской, супруге олимпийского чемпиона в фигурном катании Евгения Плющенко, за статью об их семилетнем сыне Александре, в которой утверждается, что у него синдром Аспергера.

«Мы — таблоид, мы пишем о знаменитостях, а ещё находим темы, которые интересны буквально всем. Мы стараемся быть смелыми в обсуждении тех историй, о которых важно и нужно говорить. Зачастую именно таблоиды выполняют функцию «общественных контролёров», не давая сильным мира сего жить без оглядки на интересы социума. Мы всегда ратуем за то, чтобы у редакции была свобода действий, в том числе право на публикацию материалов, затрагивающих актуальные социальные темы. Так, мы считаем важным говорить о социализации детей с особенностями развития, не боясь и не испытывая смущения.

Каждый день мы пишем о наших героях, а маленький Саша Плющенко, несомненно, им является. Несмотря на юный возраст, он уже многого достиг. Шоу с его участием популярны у зрителей, а сам он вместе с родителями — частый гость светских мероприятий и герой реалити-шоу. В случае с нашумевшей публикацией статья не являлась мнением редакции Star Hit или авторским материалом наших сотрудников — первоисточником было другое издание. Но мы в Star Hit не считаем синдром Аспергера чем-то обидным, а предположение о болезни — оскорблением. И для нас важно, чтобы так перестали считать и наши герои, и наши читатели», — написала Ананьина.

Рудковская: у многих известных людей дети с особенностями. В этом нет ничего постыдного
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