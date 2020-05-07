«Доказывать надо не балабольством». Плющенко ответил Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал слова тренера Этери Тутберидзе, от которой к нему ушла 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова. Ранее Тутберидзе высказалась в том смысле, что её команда отличается тем, что сама воспитывает и создаёт хороших спортсменов и тренеров и что она не будет предлагать более заманчивые условия.
«Вообще отпустил ситуацию. Я сам первый ни на кого не нападаю, только защищаюсь. А когда защищаюсь, то делаю это очень больно.
Я Александре и её родителям сразу сказал, что со всеми расстаться нужно дипломатично, грамотно, по-человечески. Позвонить, встретиться, пожелать добра, поблагодарить за проделанную работу.
Хорошо, что есть конкуренция. Это нормальная история. И доказывать надо не языком, балабольством, а своими делами, своими спортсменами и программами, результатами. Я не настроен на разговоры, я настроен на результат. К словам Тутберидзе отношусь абсолютно ровно», — цитирует Плющенко Sport24.
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