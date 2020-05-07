Елизавета Туктамышева призналась, что согласилась бы на откровенную фотосессию

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева призналась, что согласилась бы принять участие в откровенной фотосессии, если бы ей поступило такое предложение. Напомним, Туктамышева периодически выкладывает в социальных сетях снимки, которые нравятся мужской части аудитории.
Спортсменку спросили, приняла ли бы она участие в откровенной фотосессии.
«Я бы согласилась», — приводит её слова «Р-Спорт».
По словам спортсменки, пока подобных предложений не поступало.
«Меня Maxim пару раз цитировал, но на этом всё закончилось. Для меня это красиво. То, что я вижу в журналах Maxim — я просто подписана в «Инстаграме», — для меня это красиво. Там показано красивое тело, красивые женщины.
Сделать красиво, но не пошло. Например, в каком-то красивом нижнем белье. Мы же не говорим, что обязательно нужно встать голой — и всё, на обложку журнала», — добавила она.
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