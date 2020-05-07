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Туктамышева — об идеальном мужчине: у него должны быть юмор, открытость и любовь к книгам

Туктамышева — об идеальном мужчине: у него должны быть юмор, открытость и любовь к книгам
Фигурное катание 0

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева порассуждала о том, каким должен быть мужчина, способный произвести на неё впечатление и завоевать её симпатию. Елизавета призналась, что у неё недостаточно опыта в отношениях для того, чтобы составить портрет идеального мужчины.

«У меня было мало опыта в отношениях, поэтому я не знаю, кто для меня идеальный мужчина. Что должно быть в человеке, чтобы он смог завоевать мою симпатию? Юмор, открытость и любовь к музыке, книгам. То есть он должен быть с такой… Наверное, с тонкой душой, но в то же время разгильдяй», — сказала Туктамышева в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что в феврале Елизавета сообщила о прекращении отношений с фигуристом Андреем Лазукиным.

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