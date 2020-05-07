Волков — о переходе Трусовой к Плющенко: интересно снова поработать с ней

Тренер Александр Волков, работающий в академии Евгения Плющенко, прокомментировал переход своей бывшей подопечной Александры Трусовой.



«С Трусовой мы закончили работать четыре года назад. С тех пор мы не разговаривали. К переходу Трусовой к Плющенко отношусь замечательно. Буду ли я с ней работать? Каждый спортсмен имеет право на своё решение. Трусовой нужны более стабильные четверные. Ещё нужен акцент на катание, потому что если прыжки она срывает, вторую оценку получает немного ниже, чем Косторная и другие девочки. И, конечно, тройной аксель.



Всё-таки взрослое катание немного отличается от юношеского, оно должно быть более женственным. Трусовой дано природой прыгать, здесь нужно улучшать чистоту катания, качество скольжения, красоту. Если ребёнок решил перейти, то здесь нет какого-то подвоха. Не думаю, что у Плющенко есть цель соревноваться с Тутберидзе. Он делает свою работу, и делает её хорошо. Думаю, Трусова будет первым номером, пока это самая сильная спортсменка в нашей группе. Хочу ли я поработать с ней вновь? Конечно, интересно. Время покажет, поработаем», – сказал Волков в интервью Metaratings.

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