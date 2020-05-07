Леонова — об уходе Трусовой к Плющенко: думаю, это выбор её родителей

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года Алёна Леонова прокомментировала переход бронзового призёра чемпионата Европы Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в тренерскую группу Евгения Плющенко.



«Ей важно сохранить то, что она умела делать, но, возможно, в новой группе будет новый подход, и всё будет хорошо. Что касается самого перехода, то это, думаю, выбор её родителей.



Не думаю, что Саша в один момент проснулась и решила, что не хочет больше кататься у Этери Георгиевны, а хочет уйти к другому тренеру.



Думаю, там много подводных камней – ни с того ни с сего такое не происходит, тем более что Саша была и есть отличный спортсмен, и успехи, которые у неё были, произошли с ней именно в группе Этери Георгиевны.



Сейчас она может ещё больше подрасти – на отдыхе все вырастают, можно и за неделю вырасти, ничего не делая», — цитирует Леонову ТАСС.