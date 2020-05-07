Леонова — об уходе Трусовой к Плющенко: думаю, это выбор её родителей

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года Алёна Леонова прокомментировала переход бронзового призёра чемпионата Европы Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в тренерскую группу Евгения Плющенко.
«Ей важно сохранить то, что она умела делать, но, возможно, в новой группе будет новый подход, и всё будет хорошо. Что касается самого перехода, то это, думаю, выбор её родителей.
Не думаю, что Саша в один момент проснулась и решила, что не хочет больше кататься у Этери Георгиевны, а хочет уйти к другому тренеру.
Думаю, там много подводных камней – ни с того ни с сего такое не происходит, тем более что Саша была и есть отличный спортсмен, и успехи, которые у неё были, произошли с ней именно в группе Этери Георгиевны.
Сейчас она может ещё больше подрасти – на отдыхе все вырастают, можно и за неделю вырасти, ничего не делая», — цитирует Леонову ТАСС.
- 7 мая 2020
-
17:38
-
16:45
-
16:39
-
16:17
-
15:59
-
15:43
-
15:00
-
14:18
-
13:58
-
13:14
-
12:09
-
11:57
-
11:35
-
10:38
-
09:56
-
09:38
-
09:17
-
07:58
-
00:09
- 6 мая 2020
-
23:15
-
22:52
-
22:35
-
22:25
-
22:07
-
21:11
-
20:58
-
19:47
-
19:27
-
19:16
-
18:39
-
18:01
-
17:39
-
16:41
-
16:38
-
16:04