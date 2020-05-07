Мостовой — о скандале с сыном Плющенко: журналисты откровенно перегибают

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой поддержал Евгения Плющенко и Яну Рудковскую, которые в последнее время подвергаются критике по поводу методов воспитания своего сына.



«Хочу поддержать Евгения Плющенко и его семью. Мы дружим много лет, общаемся с Сашей Гном-Гномычем, и всё, что делают его родители, идёт сыну только на пользу. Он растёт разносторонним, очень спортивным и здоровым парнем. А это очень важно в жизни.

Что же до блогеров, которых сейчас развелась уйма, и журналистов, то они откровенно перегибают. Видимо, в самоизоляции уже совсем нечем заняться», — написал Мостовой в своём "инстаграме".

Ранее в издании Star Hit появилась новость, что у Александра Плющенко подозревают психическое расстройство. Евгений уже заявил о намерении судиться с изданием за распространение фейковой информации.