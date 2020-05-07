Слуцкая — об уходе Трусовой от Тутберидзе: наверняка это решение было спланированным

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала переход бронзового призёра чемпионата Европы Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в тренерскую группу Евгения Плющенко.
«Здесь нет ничего шокирующего. Понятное решение, если в конце сезона спортсмена что-то не устраивает, если спортсмен понимает, что ему «не хватает внимания», как везде сейчас пишут. Но мы не можем знать наверняка. Это знает только спортсмен и его родители.
Понятно, это не импульсивное решение — наверняка оно было продуманным, спланированным. Такое решение принимается месяцами. В конце сезона как раз и происходят такие перестановки, спортсмен выбирает тренера, с кем, на его взгляд, ему будет более комфортно. Тем не менее пока невозможно сказать, как отразится это на катании.
Как спортсмен, который прошёл длинную историю с одним тренером, встаю на сторону тренера. Очень больно и неприятно, когда от тебя уходит подопечный, которого ты поднял. Но если полноценный тренировочный процесс невозможен, союз между спортсменом и тренером ничего хорошего не ждёт. Решение принято, и результат мы увидим в следующем сезоне.
Хочу пожелать всем сторонам достойно перенести этот переход, каждому двигаться в своём направлении, развиваться. И, конечно, всем желаю удачи. Чтобы звёзды не погасли!» — написала Слуцкая в «Инстаграме».
Ранее СМИ сообщали об уходе от Тутберидзе к Плющенко ещё одной фигуристки — 11-летней Вероники Жилиной.
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