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Слуцкая — об уходе Трусовой от Тутберидзе: наверняка это решение было спланированным

Слуцкая — об уходе Трусовой от Тутберидзе: наверняка это решение было спланированным
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала переход бронзового призёра чемпионата Европы Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в тренерскую группу Евгения Плющенко.

«Здесь нет ничего шокирующего. Понятное решение, если в конце сезона спортсмена что-то не устраивает, если спортсмен понимает, что ему «не хватает внимания», как везде сейчас пишут. Но мы не можем знать наверняка. Это знает только спортсмен и его родители.

Понятно, это не импульсивное решение — наверняка оно было продуманным, спланированным. Такое решение принимается месяцами. В конце сезона как раз и происходят такие перестановки, спортсмен выбирает тренера, с кем, на его взгляд, ему будет более комфортно. Тем не менее пока невозможно сказать, как отразится это на катании.

Как спортсмен, который прошёл длинную историю с одним тренером, встаю на сторону тренера. Очень больно и неприятно, когда от тебя уходит подопечный, которого ты поднял. Но если полноценный тренировочный процесс невозможен, союз между спортсменом и тренером ничего хорошего не ждёт. Решение принято, и результат мы увидим в следующем сезоне.

Хочу пожелать всем сторонам достойно перенести этот переход, каждому двигаться в своём направлении, развиваться. И, конечно, всем желаю удачи. Чтобы звёзды не погасли!» — написала Слуцкая в «Инстаграме».

Ранее СМИ сообщали об уходе от Тутберидзе к Плющенко ещё одной фигуристки — 11-летней Вероники Жилиной.

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