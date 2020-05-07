Боброва: принимая такое непростое решение, Трусова и её родители хорошо всё обдумали

Олимпийская чемпионка в команде фигуристка Екатерина Боброва прокомментировала переход бронзового призёра чемпионата Европы Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в тренерскую группу Евгения Плющенко.
«Не могу заглянуть в душу и голову Сашеньки, но, если она приняла такое непростое решение, значит, они с родителями всё хорошо обдумали.
Хочу пожелать Саше удачи и дойти до цели. А Этери Георгиевне — воспитать ещё много великолепных учениц и учеников», — написала Боброва в «Инстаграме».
15-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный (2019) и бронзовый (2020) призёр чемпионата России, вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.
Ранее СМИ сообщили об уходе от Тутберидзе к Плющенко ещё одной фигуристки — 11-летней Вероники Жилиной.
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