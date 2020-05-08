Плющенко — о переходе Трусовой в его группу: у меня нет привычки переманивать фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился деталями перехода в его тренерскую группу 15-летней фигуристки Александры Трусовой, которая решила покинуть группу Этери Тутберидзе.



«У меня нет привычки переманивать фигуристов. Или, поверьте, чем-то привлекать их, как говорят некоторые, в финансовом плане. Я всегда открыт, со мной, как вы знаете, легко встретиться, несложно дозвониться. И сейчас звонят.



Сами ли звонят? Нет, что вы, они ещё маленькие. „Дети решили перейти“ — об этом сообщили мне их родители. Так что это решение фигуристок, которые они принимают сами, и ещё сугубо родительское. Принимаю их, как принял покинувших группу Этери Георгиевны Тутберидзе пятнадцатилетнюю Сашу Трусову и Веронику Жилину, которой на днях исполнится двенадцать.



Стоять рядом с Александрой у бортика на всех соревнованиях? Смогу, моё решение взвешенное. И очень верю в помощь хореографов, с которыми уже договорились. Это и иностранцы, и лучшие наши. Сейчас сидим, составляем программы, подбираем музыку. Думаем над образами.



На лёд ещё не выходили. Но общаемся дистанционно. Укрепляем знакомство. Закончатся все эти вирусы, сразу выйдем на лёд с уже подготовленными планами. Давайте чуть подождем. И посмотрим в конце или даже середине сезона, каким будет новый образ Трусовой, каким станет скольжение», — цитирует Плющенко «Российская газета».

Плющенко — об уходе Трусовой от Тутберидзе: инициатива сугубо спортсмена!