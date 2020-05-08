Плющенко подтвердил переход Жилиной к себе в команду

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что в его тренерскую группу перешла 11-летняя спортсменка из Архангельской области Вероника Жилина, которая ранее тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

«Кроме Трусовой ко мне в Академию перешла Вероника Жилина», — сказал Плющенко в интервью «Российской газете».

Жилина — действующая победительница первенства России младшего возраста.

Ранее стало известно, что помимо Жилиной от Тутберидзе к Плющенко ушла 15-летняя Александра Трусова, бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.