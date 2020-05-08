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Инна Гончаренко: Трусова будет лидером в группе Плющенко, но ей будет сложно

Инна Гончаренко: Трусова будет лидером в группе Плющенко, но ей будет сложно
Фигурное катание 0

Тренер Инна Гончаренко поделилась мнением о переходе Александры Трусовой в тренерскую группу Евгения Плющенко. Ранее она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

«Саша идет в академию Плющенко не просто сильным спортсменом, она идет туда лидером. Конечно, к ней будет повышенное внимание, у нее будут более хорошие условия. Но есть мнение, что иногда лучше тренироваться там, где сложнее. Комфортные условия иногда немножко расслабляют и притупляют остроту ощущений, так что не факт, что это сыграет в плюс. Саша имеет и непростой бойцовский характер, это личность, и личность непростая. Но много кто с удовольствием поработает с ними», — сказала Гончаренко в интервью ТАСС.

Ранее в команду Плющенко также перешла Вероника Жилина.

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