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Тренер Великова: из троицы Тутберидзе Трусова нравится меньше всего. Она плохо катается

Тренер Великова: из троицы Тутберидзе Трусова нравится меньше всего. Она плохо катается
Фигурное катание / Гран-при 0

Тренер по фигурному катанию Людмила Великова прокомментировала новость о том, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Из этой троицы (Александра Трусова, Алёна Косторная, Анна Щербакова. — Прим. «Чемпионата») Трусова нравится мне меньше всего. Пока она относительно плохо катается, но очень хорошо прыгает. Женя Плющенко — настоящий артист, и, видимо, он считает, что ему по силам изменить её в лучшую сторону. Посмотрим, как сложится их союз. Только время покажет, кто оказался прав в этой истории.

Как только идёт неудача, виноват тренер. Спортсмены думают, что всё зависит не от них, а от наставника, других обстоятельств. А в себя не заглядывают. Поэтому смена тренера далеко не панацея», — цитируют Великову «Известия».

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