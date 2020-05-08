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Татьяна Мишина объяснила, почему переход Трусовой — риск для Плющенко

Татьяна Мишина объяснила, почему переход Трусовой — риск для Плющенко
Фигурное катание / Гран-при 0

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала новость о том, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Когда у тебя появляется такая спортсменка, как Трусова, невозможно работать иначе, только 24/7. Это большая ответственность. Трусова – уникальная девочка. Но могут возникнуть проблемы. Например, возрастные изменения. Взять девочку в переходном возрасте – большая ответственность.

Риск большой. Трусова уже показывала на соревнованиях, что прыгает все четверные, кроме риттбергера, что уже делает тройной аксель, готова ставить его в программу. Ответственность очень большая, поэтому Жене надо полностью концентрироваться на работе. Может, не одному, а, как и все, действовать бригадным методом. Даже если с ней будет работать Сергей Розанов, то ответственность всё равно будет на Плющенко как на главном человеке в академии», — приводит слова Мишиной «Спорт день за днём».

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