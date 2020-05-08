Алина Загитова посоветовала фильмы для просмотра на самоизоляции

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова назвала список фильмов, которые можно посмотреть на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка посоветовала кинокартины «Аватар», «Титаник» и «Гарри Поттер» и порекомендовала прочитать книгу Джона Кехо «Подсознание может всё» и учебник по биологии, сообщается в «твиттере» департамента спорта города Москвы.
Также фигуристка порекомендовала есть овощи, фрукты и рыбу во время самоизоляции, а в качестве тренировки выполнять приседания, отжимания и вставать в планку.
17-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.
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