Сотникова опубликовала архивное фото с прокатов сборной России

Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала в своём «инстаграме» новую фотографию. Спортсменка выложило архивное фото с прокатов в составе сборной России.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.

Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Она двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Из-за пандемии коронавируса организаторы объявили об отмене чемпионата мира, который должен был проходить в Канаде.