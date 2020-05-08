Сотникова опубликовала архивное фото с прокатов сборной России
Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала в своём «инстаграме» новую фотографию. Спортсменка выложило архивное фото с прокатов в составе сборной России.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.
Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Она двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Из-за пандемии коронавируса организаторы объявили об отмене чемпионата мира, который должен был проходить в Канаде.
«Принцессу не узнать». Подписчики оценили новое фото Сотниковой в очках
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