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«Чёрно-розовая пантера, р-р-р». Поклонники оценили фото 17-летней фигуристки Самодуровой

«Чёрно-розовая пантера, р-р-р». Поклонники оценили
«Чёрно-розовая пантера, р-р-р». Поклонники оценили фото 17-летней фигуристки Самодуровой
Фигурное катание / Гран-при 0

Чемпионка Европы 2019 года 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова выложила в «Инстаграм» три свежие фотографии, которые очень понравилась её подписчикам. На снимках спортсменка запечатлена в розовой кофте и чёрных брюках.

«Вообще Соня не любит розовый...» — подписала она фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.

Вот какие комментарии оставили пользователи.

«А зря, он тебе к лицу».
«Но розовый любит Соню».
«Чёрно-розовая пантера, р-р-р».
«Вообще Соня очень красивая».

Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).

Также посмотрите видео, как Самодурова покаталась на лодке из кроссовки.

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