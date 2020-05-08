«Чёрно-розовая пантера, р-р-р». Поклонники оценили фото 17-летней фигуристки Самодуровой

Чемпионка Европы 2019 года 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова выложила в «Инстаграм» три свежие фотографии, которые очень понравилась её подписчикам. На снимках спортсменка запечатлена в розовой кофте и чёрных брюках.
«Вообще Соня не любит розовый...» — подписала она фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.
Вот какие комментарии оставили пользователи.
«А зря, он тебе к лицу».
«Но розовый любит Соню».
«Чёрно-розовая пантера, р-р-р».
«Вообще Соня очень красивая».
Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).
Также посмотрите видео, как Самодурова покаталась на лодке из кроссовки.
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