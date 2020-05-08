Инна Гончаренко: уход Трусовой к Плющенко может быть связан с её психологическим надрывом

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала новость о том, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Когда в середине прошлого сезона я наблюдала за Сашей, было внутреннее ощущение, что она выступает на каком-то психологическом надрыве. Она мечется, она ищет какие-то пути, чтобы победить, и, может быть, это был путь в сторону бесконечного усложнения программ. Было видно, что Этери пыталась её немного направить по другому пути, более логичному.

Надо понимать, что подростковый возраст сложен, особенно у девочки, которая добилась таких результатов. И начинается самое сложное испытание человека: испытание медными трубами, на которых многие люди психологически ломались», — цитирует Гончаренко ТАСС.