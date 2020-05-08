Александр Жулин: если карьера Трусовой пойдёт на спад, к Плющенко больше не пойдут

Тренер по фигурному катанию, призёр Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал новость о том, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Работа с Трусовой — очень важный тест для Плющенко в качестве тренера. Ему не удалось реанимировать карьеру Сотниковой, результаты Саханович и Таракановой тоже сложно назвать выдающимися. Поэтому, если и карьера Саши пойдёт на спад, это будет показательно. После этого, возможно, другие спортсмены уже не захотят переходить в академию к Евгению», — приводят слова Жулина «Известия».

Напомним, Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.