Кудрявцев: катание Трусовой оставляет желать лучшего. Одними прыжками побед не добиться

Тренер по фигурному катанию Виктор Кудрявцев прокомментировал новость о том, что 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Техника катания Саши пока оставляет желать лучшего, одними прыжками ей не добиться побед на крупных стартах. Так что Плющенко, если он настроен серьёзно, предстоит проделать огромный объём работы, чтобы она была конкурентоспособна на следующий год. Помимо наших спортсменок есть ещё очень сильные японки

Ягудин тоже менял тренера? Рано делать такие громкие сравнения. Трусова — талантливая спортсменка, но ей ещё работать и работать, Ягудин же переходил к Тарасовой в тот момент, когда уже был чемпионом мира», — приводят слова Кудрявцева «Известия».

Напомним, Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.