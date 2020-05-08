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«Добро пожаловать домой, Сэнди!» Анна Щербакова рассказала о новом питомце

«Добро пожаловать домой, Сэнди!» Анна Щербакова рассказала о новом питомце
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своей собаке – четырёхмесячном щенке Сэнди.

«Мой ушастик. Добро пожаловать домой, Сэнди! С именем оказалось очень сложно определиться, так как семья большая, а имя должно всем нравиться. Поэтому имя Сэнди пока на испытательном сроке.

Уже, конечно, не такой маленький, но на ручки ещё могу поднять. Наш ушастик. Ему около четырёх месяцев. Он был найден в коробке с братьями и сестрами совсем крошкой. Хорошо, что нашлись люди, которые о них позаботились. Наш малыш даже попал в дом, но потом его почему-то вернули назад в приют, откуда он и попал к нам. Пока немного напуганный, но очень активный и смышлёный», — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии доступны на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

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