Железняков: предлагаю Плющенко попробовать нанять Тутберидзе

Хореограф Алексей Железняков, работающий с фигуристами группы Этери Тутберидзе, дал совет Евгению Плющенко, в академию которого на днях перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров, рекордсменка мира в произвольной программе и по сумме двух выступлений Александра Трусова.

«Какого хореографа посоветую Плющенко для программ Трусовой? Уважаемому Евгению я предлагаю не мелочиться, а сразу обратиться к Этери Тутберидзе, попробовать её нанять. Пусть позвонит, объяснит ситуацию, мол, ищем постановщика, помоги. Будет интересно на всё это посмотреть, на самом деле.

Мне крайне неприятны ситуации, подобные произошедшей, для меня эти дети как родные. Но очень часто родительские амбиции затмевают здравый смысл, и, как правило, это оборачивается не в плюс, а в минус.

По моему мнению, Сашу, как и всех наших девочек, подстёгивала сильнейшая конкуренция в нашей команде. Вот где настоящий двигатель прогресса. А что будет теперь? Она станет лучшей среди худших? Будет ли такой азарт тренировок и стремление переплюнуть товарища по горшку, извините? Ох, что-то я сомневаюсь. В конце концов, есть много примеров, и горьких примеров, к сожалению, но они никого ничему не учат", — приводит слова Железнякова «Спорт-экспресс».

Глейхенгауз: Плющенко ещё никого не воспитал