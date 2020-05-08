Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова присоединилась к акции «Бессмертный полк» в «Инстаграме», рассказав о своих родственниках-фронтовиках.

«Друзья! Завтра мы будем отмечать великий праздник — День Победы! Сегодня и завтра буду выкладывать фото своих родных. Такой вот Бессмертный полк семьи Тарасовых.

Константин Иосифович Феклисов. Брат мамы, мой дядя. Погиб в возрасте 18 лет. Похоронен в братской могиле в городе Моздок.

Мама моего мужа Владимира Крайнева. Рахиль Моисеевна Гершойг. Три года работала во фронтовом госпитале хирургом (до рождения сына в апреле 1944 года). Майор медицинской службы. Прожила 97 лет», — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».