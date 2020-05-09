Гербольдт — о переходе Трусовой: мне по-человечески жалко Тутберидзе

Известная в прошлом российская фигуристка, а ныне тренер Катарина Гербольдт прокомментировала нашумевший переход 15-летней Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
«Конечно, это стало большим шоком не только для прессы и болельщиков, но и для спортсменов. У многих присутствует чувство негодования — как и почему такое могло произойти. Но ответ на этот вопрос известен только Этери Георгиевне, самой Саше и Жене Плющенко. Ситуация достаточно сложная для всех. И мне по-человечески жалко Тутберидзе — она любит всех своих спортсменов, как родных детей. Прощаться всегда больно и тяжело. Думаю, для Трусовой это решение также было очень сложным. Они с Этери Георгиевной проработали достаточно продолжительное время, и именно она привела Сашу к тем результатам, которые она демонстрирует на данный момент. Можно ли это назвать предательством? Не знаю. Карьера спортсмена, к сожалению, очень короткая. И каждый выбирает то, что, по его мнению, лучше.
Выгоден ли этот переход Плющенко? Брать ответственность за такого спортсмена, как Трусова, страшно. Спрос с Жени теперь будет очень большой. Нужно иметь огромную смелость и уверенность в том, что он сможет дать Саше еще больше и сделать ее лучше», — приводит слова Гербольдт «Команда России».
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