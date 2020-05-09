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Трусова прочитала стих Джалиля о войне. Видео

Трусова прочитала стих Джалиля о войне. Видео
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка прочитала стихотворение «Варварство» авторства Мусы Джалиля. Стихотворением Трусова поздравила всех с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Трусовой.

Это первый пост Трусовой после перехода в академию Евгения Плющенко. Ранее стало известно, что 15-летняя спортсменка покинула группу тренера Этери Тутберидзе.

Вместе с Трусовой к Плющенко перешёл и тренер Сергей Розанов. Тутберидзе отреагировала на уход воспитанницы, намекнув, что фигуристке предложили более выгодные условия. По данным ряда источников, после чемпионата России у Трусовой и Тутберидзе испортились отношения.

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