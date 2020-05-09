Трусова прочитала стих Джалиля о войне. Видео
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка прочитала стихотворение «Варварство» авторства Мусы Джалиля. Стихотворением Трусова поздравила всех с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Трусовой.
Это первый пост Трусовой после перехода в академию Евгения Плющенко. Ранее стало известно, что 15-летняя спортсменка покинула группу тренера Этери Тутберидзе.
Вместе с Трусовой к Плющенко перешёл и тренер Сергей Розанов. Тутберидзе отреагировала на уход воспитанницы, намекнув, что фигуристке предложили более выгодные условия. По данным ряда источников, после чемпионата России у Трусовой и Тутберидзе испортились отношения.
Гербольдт — о переходе Трусовой: мне по-человечески жалко Тутберидзе
Читайте также
- 9 мая 2020
-
16:08
-
16:08
-
00:59
- 8 мая 2020
-
22:48
-
19:27
-
18:33
-
17:30
-
16:36
-
14:40
-
12:38
-
11:57
-
11:19
-
11:01
-
10:43
-
10:19
-
09:38
-
04:51
-
01:37
-
00:40
- 7 мая 2020
-
23:57
-
23:01
-
20:30
-
19:12
-
17:38
-
16:45
-
16:39
-
16:17
-
15:59
-
15:43
-
15:00
-
14:18
-
13:58
-
13:14
-
12:09
-
11:57
Партнерский контент