Трусова прочитала стих Джалиля о войне. Видео

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка прочитала стихотворение «Варварство» авторства Мусы Джалиля. Стихотворением Трусова поздравила всех с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Трусовой.

Это первый пост Трусовой после перехода в академию Евгения Плющенко. Ранее стало известно, что 15-летняя спортсменка покинула группу тренера Этери Тутберидзе.

Вместе с Трусовой к Плющенко перешёл и тренер Сергей Розанов. Тутберидзе отреагировала на уход воспитанницы, намекнув, что фигуристке предложили более выгодные условия. По данным ряда источников, после чемпионата России у Трусовой и Тутберидзе испортились отношения.