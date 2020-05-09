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Сотникова в день 75-летия Победы опубликовала фото прадедушки, Героя Советского Союза

Сотникова в день 75-летия Победы опубликовала фото прадедушки, Героя Советского Союза
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новую запись в «Инстаграме». Спортсменка поздравила подписчиков с Днём Победы, выложив фото прадедушки — Героя Советского Союза лётчика-истребителя.

«С Днём Победы, друзья! Спасибо за мирное небо над головой. Мой прадедушка Кочетов Александр Васильевич — Герой Советского Союза, лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны», — подписала запись Сотникова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.

Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Аделина — олимпийская чемпионка (2014), серебряный призёр чемпионата Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз на официальных соревнованиях выступала в сезоне-2015/2016.

Сотникова опубликовала архивное фото с прокатов сборной России
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