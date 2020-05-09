«Помним. Ценим. Гордимся». Загитова опубликовала фото прадеда-ветерана
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию прадеда, участника Великой Отечественной войны Миркасима Загитова.
«Помним. Ценим. Гордимся», — подписала Загитова фотографию прадеда.
Фотографию можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «инстаграме».
Год назад фигуристка рассказывала, что прадед был призван в августе 1941-го, воевал в составе 139-го стрелкового полка в Суворовской дивизии. Миркасим Амирзагитович получил много ранений, но остался жив и прошёл всю войну. Награждён медалями и орденами. До и после войны прадедушка Алины работал кузнецом.
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