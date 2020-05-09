Мишин выразил желание, чтобы воины-победители стали путеводной звездой для фигуристов

Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, что хотел бы, чтобы примерами спортсменам были люди, которые самоотверженно сражались за Родину во время Великой Отечественной войны.

«Я принадлежу к небольшому числу соотечественников, которые родились до Великой Отечественной войны. Не помню военного детства, но мне о нём рассказывали и сестра, и папа, и мама. Поэтому очень хорошо понимаю и чувствую ту ноту, ту струну, которая существовала в людях того поколения. Этих людей уважаю, ценю. Занимаясь спортом, фигурным катанием, будучи преподавателем Университета имени Лесгафта, хотел бы пожелать нашим фигуристам больших побед, удачи.

Хочу, чтобы образ тех людей, которые ковали победу в войне, был для фигуристов идеалом и путеводной звездой. Такое понимание поможет спортсменам достичь победы, почувствовать ауру победы в высоком понимании этого слова", — приводит слова Мишина РИА «Новости».