Волков: с Трусовой будем работать над улучшением качества катания и тройным акселем

Тренер академии Евгения Плющенко Александр Волков прокомментировал уход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе. Волков — первый тренер Трусовой.
«Отнёсся к этой новости положительно. Узнал об этом только из новостей. В первую очередь это решение Саши. Надеюсь, это принесёт успех и ей, и академии.
Думаю, основная работа будет вестись над улучшением качества катания — скольжение, презентация программы. И тройной аксель — элемент, который дает очень много баллов в короткой программе.
Что касается Вероники Жилиной, видел её несколько раз на соревнованиях, потенциал колоссальный. Очень грамотно обучена, думаю, это маленькая звёздочка в будущем», — приводит слова Волков сайт «Матч ТВ».
6 мая стало известно, что из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешли 15-летняя Трусова, 11-летняя Вероника Жилина и тренер Сергей Розанов.
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